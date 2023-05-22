ВСУ показали, как выглядит Бахмут сегодня

Украинские защитники в Бахмуте. Фото: radiosvoboda.org

Восьмой отдельный полк специального назначения показал, как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

Соответствующее видео опубликовали Силы специальных операций вооруженных сил Украины в Telegram.

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Как выглядит Бахмут сегодня

"Бахмут сегодня. Воины ССО Украины отправляются на боевую задачу сквозь разбитый, но непокоренный город. Именно так выглядит наш путь к Победе: тяжелый и рискованный. Единственный выбор всех, кто встал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием", — говорится в описании под видео.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут. По его словам, это произошло после успешно завершившейся многодневной операции.

Также мы сообщали, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Добавим, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.