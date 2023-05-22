ВСУ показали, как выглядит Бахмут сегодня
Восьмой отдельный полк специального назначения показал, как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.
Соответствующее видео опубликовали Силы специальных операций вооруженных сил Украины в Telegram.
Как выглядит Бахмут сегодня
"Бахмут сегодня. Воины ССО Украины отправляются на боевую задачу сквозь разбитый, но непокоренный город. Именно так выглядит наш путь к Победе: тяжелый и рискованный. Единственный выбор всех, кто встал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием", — говорится в описании под видео.
Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут. По его словам, это произошло после успешно завершившейся многодневной операции.
Также мы сообщали, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.
Добавим, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.