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ВСУ находят пыточные оккупантов на освобожденных территориях Запорожской области

9 июля 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ находят пыточные оккупантов на освобожденных территориях Запорожской области
Журналист в пыточной в Херсонской области. Фото: 5 канал
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Депутат Запорожского районного совета Антон Жук сообщил, что на освобожденных территориях Запорожской области находят пыточные оккупантов. Эти помещения располагаются в подземельях, неподалеку от линии фронта, образовавшейся при начале российского вторжения.

Об этом чиновник сообщил в эфире "24 Канала".

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"На территориях, где мы восстановили контроль, мы уже обнаруживаем места пыток в подвалах. И это всего на нескольких километрах. Каковы наши представления о том, что мы обнаружим, когда наши военные пройдут еще десятки километров? Нам стоит об этом подумать", — заявил Жук.

Однако он также уточнил, что пока нет подробной информации о характере этих мест пыток, которые были устроены россиянами на территориях, которые были тогда под оккупацией.

"Если россияне использовали эти места для пыток и допросов, и могли перевозить в них пленных или "подозреваемых" на свое усмотрение, даже в нескольких километрах от линии фронта, я не могу понять, что движет ими", — подытожил он.

Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.

По сведениям ISW, украинские силы особенно активизировались на юго-востоке от Орехова в сторону Новофедоровка-Вербово и на юго-западе от Орехова, двигаясь в направлении Нестерянка-Копани.

Также мы сообщали, что гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий боится, что украинские партизаны продолжат свою успешную миссию по ликвидации коллаборантов на временно оккупированных территориях.

По словам гауляйтера, теперь машины коллаборантов постоянно осматривают, чтобы партизаны не могли подложить взрывчатку, а продукты для них покупают только в определенных местах — во избежание отравления.

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