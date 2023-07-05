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Постоянно проверяет днище: гауляйтер Балицкий пожаловался, что боится за свою жизнь

5 июля 2023 21:53
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Постоянно проверяет днище: гауляйтер Балицкий пожаловался, что боится за свою жизнь
Мелитопольский гауляйтер Евгений Балицкий. Фото: t.me/BalitskyEV
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий боится, что украинские партизаны продолжат свою успешную миссию по ликвидации коллаборантов на временно оккупированных территориях.

В этом Балицкий признался в эфире российского телеканала "Россия 24".

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По словам гауляйтера, теперь машины коллаборантов постоянно осматривают, чтобы партизаны не могли подложить взрывчатку, а продукты для них покупают только в определенных местах — во избежание отравления.

"Проверяется днище машин, проводятся постоянные инструктажи с людьми по поводу того, как необходимо себя вести, где необходимо покупать продукты, чтобы не отравили, где есть варианты на то, чтобы не оказаться в сложной ситуации, чтобы не выследили", — рассказал Балицкий.

Напомним, 29 июня суд заочно приговорил экс-нардепа "Оппозиционного блока", главу оккупационной администрации временно захваченной части Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Впрочем, до тюрьмы Балицкий, судя по печальному опыту его коллег, может и не дожить. В частности, 19 июня в оккупированном Симферополе взорвался автомобиль, в котором находился "помощник премьер-министра Запорожской области", коллаборант Владимир Епифанов.  

Также в начале июня в Запорожской области подорвался автомобиль с четырьмя коллаборантами, среди которых был местный бизнесмен Сергей Давидюк (Гидоводюк), сотрудничавший с оккупантами.

Кроме того, в начале мая в результате взрыва пострадал "глава МВД ДНР" Игорь Корнет.

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