ВСУ продолжают контрнаступление в Запорожской области, — ISW

Боец Вооруженніх сил Украині. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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По сведениям ISW, украинские силы особенно активизировались на юго-востоке от Орехова в сторону Новофедоровка-Вербово и на юго-западе от Орехова, двигаясь в направлении Нестерянка-Копани.

Руководство российских оккупационных сил продолжает ограничивать присутствие международных наблюдателей на Запорожской атомной станции. Тем временем, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что с 5 июля наблюдатели получили более широкий доступ на ЗАЭС, однако до сих пор не имеют возможности подняться на крыши реакторных зданий. Согласно предупреждениям украинских чиновников, на этих крышах российские войска могли установить взрывные устройства или другие подозрительные предметы.

Гросси уточнил, что МАГАТЭ обратилось с формальным запросом к российскому оккупационному управлению ЗАЭС о предоставлении доступа на крыши защитных оболочек атомных реакторов.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.

Однако командующий не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

В настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается на двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.