ВСУ уничтожили 680 военных РФ в сутки: данные Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожают русских военных. Фото: Генштаб ВСУ

Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили почти 700 российских оккупантов за прошедшие сутки. Опубликованы официальные данные.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют более 185 тысяч человек.

Подробности

оккупанты потеряли и несколько единиц техники:

танков +4 ед;

боевых бронированных машин +4 ед;

артиллерийских систем +5 ед;

средств ПВО +4 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня +4;

автомобильной техники и автоцистерн +5 ед;

специальной техники +3.

Данные дополняются.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны поразили пять командных пунктов РФ.