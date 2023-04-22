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ВСУ уничтожили 680 военных РФ в сутки: данные Генштаба

22 апреля 2023 09:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ уничтожили 680 военных РФ в сутки: данные Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожают русских военных. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили почти 700 российских оккупантов за прошедшие сутки. Опубликованы официальные данные.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют более 185 тысяч человек.

Подробности

оккупанты потеряли и несколько единиц техники:

  • танков +4 ед;
  • боевых бронированных машин +4 ед;
  • артиллерийских систем +5 ед;
  • средств ПВО +4 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня +4;
  • автомобильной техники и автоцистерн +5 ед;
  • специальной техники +3.

Данные дополняются.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны поразили пять командных пунктов РФ.

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