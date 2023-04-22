ВСУ уничтожили 680 военных РФ в сутки: данные Генштаба
22 апреля 2023 09:12
Вооруженные Силы Украины уничтожают русских военных. Фото: Генштаб ВСУ
Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили почти 700 российских оккупантов за прошедшие сутки. Опубликованы официальные данные.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Читайте также:
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют более 185 тысяч человек.
Подробности
оккупанты потеряли и несколько единиц техники:
- танков +4 ед;
- боевых бронированных машин +4 ед;
- артиллерийских систем +5 ед;
- средств ПВО +4 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня +4;
- автомобильной техники и автоцистерн +5 ед;
- специальной техники +3.
Данные дополняются.
Напомним, за минувшие сутки Силы обороны поразили пять командных пунктов РФ.