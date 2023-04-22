ЗСУ знищили 680 військових РФ за добу: дані Генштабу
22 квітня 2023 09:12
Збройні Сили України знищують російських військових. Фото: Генштаб ЗСУ
Військові Збройних Сил України знищили майже 700 російських окупантів протягом минулої доби. Опубліковано офіційні дані.
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгення складають понад 185 тисяч осіб.
Деталі
Окупанти втратили і кілька одиниць техніки:
- танків +4 од;
- бойових броньованих машин +4 од;
- артилерійських систем +5 од;
- засобів ППО +4 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня +4;
- автомобільної техніки та автоцистерн +5 од;
- спеціальної техніки +3.
Дані доповнюються.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони вразили п'ять командних пунктів РФ.