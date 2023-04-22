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ЗСУ знищили 680 військових РФ за добу: дані Генштабу

22 квітня 2023 09:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ знищили 680 військових РФ за добу: дані Генштабу
Збройні Сили України знищують російських військових. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Військові Збройних Сил України знищили майже 700 російських окупантів протягом минулої доби. Опубліковано офіційні дані.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгення складають понад 185 тисяч осіб.

Деталі

Окупанти втратили і кілька одиниць техніки:

  • танків +4 од;
  • бойових броньованих машин +4 од;
  • артилерійських систем +5 од;
  • засобів ППО +4 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня +4;
  • автомобільної техніки та автоцистерн +5 од;
  • спеціальної техніки +3.

Дані доповнюються.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони вразили п'ять командних пунктів РФ

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