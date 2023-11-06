ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники — 47 ОМБр показало эффектное видео

Уничтожение русского танка. Фото: скриншот с видео 47 ОМБр

Российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям Вооруженных сил Украины. В настоящее время россияне остались без нескольких сотен танков и бронетранспортеров. Бойцы 47 ОМБр показали эффектное видео уничтожение техники врага.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила 47 отдельная механизированная бригада.

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Уничтожение вражеской техники бойцами 47 ОМБр

По информации 47 ОМБр, за три недели активных штурмов оккупанты остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7 тысяч захватчиков.

На видео видны масштабы потерь русской армии. Защитники одну за другой уничтожают вражескую технику.

"Это работа бойцов 47 отдельной механизированной бригады совместно с нашими собратьями из отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого и 110 отдельной механизированной бригады", — отметили в 47 ОМБр.

Напомним, генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Россияне действительно используют тактику "мясных штурмов" вблизи Авдеевки, но только на некоторых участках и с использованием жителей оккупированных территорий Донбасса. Подготовленные бойцы штурмуют украинские укрепрайоны, используя тактику ЧВК "Вагнер", большим количеством малых мобильных групп. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.