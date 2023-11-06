ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники — 47 ОМБр показало эффектное видео
Российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям Вооруженных сил Украины. В настоящее время россияне остались без нескольких сотен танков и бронетранспортеров. Бойцы 47 ОМБр показали эффектное видео уничтожение техники врага.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила 47 отдельная механизированная бригада.
Уничтожение вражеской техники бойцами 47 ОМБр
По информации 47 ОМБр, за три недели активных штурмов оккупанты остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7 тысяч захватчиков.
На видео видны масштабы потерь русской армии. Защитники одну за другой уничтожают вражескую технику.
"Это работа бойцов 47 отдельной механизированной бригады совместно с нашими собратьями из отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого и 110 отдельной механизированной бригады", — отметили в 47 ОМБр.
Напомним, генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.
Россияне действительно используют тактику "мясных штурмов" вблизи Авдеевки, но только на некоторых участках и с использованием жителей оккупированных территорий Донбасса. Подготовленные бойцы штурмуют украинские укрепрайоны, используя тактику ЧВК "Вагнер", большим количеством малых мобильных групп. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
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