Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники — 47 ОМБр показало эффектное видео arrow

ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники — 47 ОМБр показало эффектное видео

6 ноября 2023 22:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ уничтожили несколько сотен российской техники — 47 ОМБр показало эффектное видео
Уничтожение русского танка. Фото: скриншот с видео 47 ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям Вооруженных сил Украины. В настоящее время россияне остались без нескольких сотен танков и бронетранспортеров. Бойцы 47 ОМБр показали эффектное видео уничтожение техники врага.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила 47 отдельная механизированная бригада.

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники бойцами 47 ОМБр

По информации 47 ОМБр, за три недели активных штурмов оккупанты остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7 тысяч захватчиков.

На видео видны масштабы потерь русской армии. Защитники одну за другой уничтожают вражескую технику.

"Это работа бойцов 47 отдельной механизированной бригады совместно с нашими собратьями из отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого и 110 отдельной механизированной бригады", — отметили в 47 ОМБр.

Напомним, генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Россияне действительно используют тактику "мясных штурмов" вблизи Авдеевки, но только на некоторых участках и с использованием жителей оккупированных территорий Донбасса. Подготовленные бойцы штурмуют украинские укрепрайоны, используя тактику ЧВК "Вагнер", большим количеством малых мобильных групп. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме