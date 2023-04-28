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ВСУ уничтожили два БМП оккупантов, — Генштаб

28 апреля 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ уничтожили два БМП оккупантов, — Генштаб
Разрушенная техника оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины ежедневно успешно отражают атаки противника и уничтожают их боевую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Разрушенная техника оккупантов

Так, недавно было зафиксировано уничтожение двух российских БМП-2 с помощью десантных подразделений. Это говорит о том, что украинские военные проявляют высокий уровень боевой подготовки и готовы отстаивать свою землю до последнего.

В сообщении также говорится, что ВСУ уверенно превращают в металлолом вражеские боевые машины вместе с их хозяевами.

Напомним, что за последние сутки, 27 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 540 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы сообщали, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В этих направлениях украинские Силы обороны в течение суток отразили 35 атак врага.

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