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ВСУ уничтожили 540 оккупантов за сутки: данные Генштаба

28 апреля 2023 08:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ уничтожили 540 оккупантов за сутки: данные Генштаба
Украинские защитники продолжают наносить удары российским оккупационным войскам. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки, 27 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 540 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За 27 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 540 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, 18 артиллерийских систем и шесть БпЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:

  • личного состава — около 18 9460 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 3694 (+0) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 181 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 905 (+18) ед.;
  • РСЗО — 543 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 294 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 467 (+6);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 819 (+14) ед.;
  • специальной техники — 353 (+1).
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Утраты российской армии по состоянию на 28 апреля 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Запорожье самоликвидировалось 20 оккупантов. Они отравились из-за употребления неизвестного вещества и умерли.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

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