ВСУ уничтожили 540 оккупантов за сутки: данные Генштаба
За последние сутки, 27 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 540 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Сколько захватчиков ликвидировано за сутки 27 апреля
За 27 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 540 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, 18 артиллерийских систем и шесть БпЛА оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери оккупантов
Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:
- личного состава — около 18 9460 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3694 (+0) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 181 (+3) ед.;
- артиллерийских систем — 2 905 (+18) ед.;
- РСЗО — 543 (+1) ед.;
- средств ПВО — 294 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 467 (+6);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 819 (+14) ед.;
- специальной техники — 353 (+1).
Напомним, недавно в Запорожье самоликвидировалось 20 оккупантов. Они отравились из-за употребления неизвестного вещества и умерли.
Кроме того, в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.