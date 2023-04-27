Генштаб сообщил, на каких направлениях фронта ВСУ сдерживают наступление оккупантов

Украинские артиллеристы в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В этих направлениях украинские Силы обороны в течение суток отразили 35 атак врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы врага

Как отмечается в сообщении, за эти сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, ночью враг нанес пять ракетных ударов по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — предупредили в Генштабе.

Самые горячие направления фронта

Генштаб также сообщает, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток противник совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмут приехал командующий Силами спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.

Также стало известно, что бойцы 4-й бригады Национальной гвардии удержали под контролем логистические пути на западе Бахмута. Российские штурмовики понесли потери и отступили.