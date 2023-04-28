ЗСУ знищили два БМП окупантів, — Генштаб

Зруйнована техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України щодня успішно відбивають атаки противника та знищують їхню бойову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зруйнована техніка окупантів

Так, нещодавно було зафіксовано знищення двох російських БМП-2 за допомогою десантних підрозділів. Це свідчить про те, що українські військові виявляють високий рівень бойової підготовки та готові відстоювати свою землю до останнього.

У повідомленні також йдеться, що ЗСУ впевнено перетворюють на металобрухт ворожі бойові машини разом із їхніми господарями.

Нагадаємо, що за останню добу, 27 квітня, військові Збройних сил України знищили 540 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини та артилерійські системи.

Також ми повідомляли, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У цих напрямках українські Сили оборони протягом доби відбили 35 атак ворога.