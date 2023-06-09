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ВСУ уничтожили полсотни кадыровцев еще в тренировочном лагере, — Генштаб

9 июня 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ уничтожили полсотни кадыровцев еще в тренировочном лагере, — Генштаб
Боевики так называемых кадыровских отрядов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Донецке на тренировочной базе благодаря точному удару украинских войск было ликвидировано 56 кадыровцев. В оккупированном украинском городе чеченские боевики снимали фейковые видео о своем участии в боевых действиях и грабили местное население.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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По информации украинской разведки, в юго-западной части Донецка были замечены военнослужащие кадыровского подразделения "Ахмат".

Кадыровцы, как стало известно украинской стороне, занимались двумя вещами — снимали постановочные видео о пребывании на фронте и грабили местное население.

Ликвидация еще до попадания на фронт

Но 6 июня украинская армия прекратила эту деятельность кадыровских наемников.

В результате точного удара по тренировочной базе было уничтожено 56 кадыровцев.

Число раненых еще уточняется.

Напомним, в начале июня стало известно, что на фронтах российско-украинской войны, вероятно, снова появляются военнослужащие чеченских подразделений, так называемые кадыровцы.

Сам чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что они будут вести активные наступательные действия как на Востоке, так и на южном направлении.

Аналитики ISW подчеркнули, что решение снова задействовать в боевых действиях чеченские подразделения связано с выводом из Бахмута наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Вероятно, Кремль воспринимал кадыровцев как неиспользованный штурмовой ресурс, способный восстановить способность России проводить наступательные операции.

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