Спецслужби РФ взялися "зачищати" приватні армії

Чеченські бойовики Рамзана Кадирова на території України. Фото: Sputnik

Російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — чеченських.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"З подачі спецслужб РФ під ніж потраплять чеченські мілітарні формування", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, можна з певною часткою впевненості припустити, що в Кремлі вже розглядають як потенційно небезпечних збройні формування за національною ознакою. І першу чергу — "кадирівські" формування. Оскільки вони останнім часом почали грати певну надто самостійну роль.

За словами військового експерта, останньою краплею в цьому стали марші мусульман, які нещодавно відбулися по всій Росії і були показовою демонстрацією сили.

"На мою думку, це і спонукало владу до прийняття конкретних рішень", — поділився думкою Снєгирьов.

Що відбувається у ПВК

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Відомо, що 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

Водночас Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті, та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.

