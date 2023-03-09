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ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб

9 березня 2023 19:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові знищили два логістичні центри росіян
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом минулої доби українські Сили оборони завдали низки успішних ударів по об'єктах загарбників. Зокрема, було знищено один ворожий пункт управління. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Успіхи Сил оборони

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, два логістичні центри, три склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

У Генштабі також нагадали, що сьогодні російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. 

"Загалом протягом доби противник здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено нашими захисниками, ще вісім не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136. Половину яких було збито", — зазначається у повідомленні. 

Найгарячіші напрямки фронту

У Генштабі зазначають, що противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. 

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.

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