Окупанти перегрупувалися в Маріуполі та вивели свої логістичні центри за місто

Мер Маріуполя Вадим Бойченко

Після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Заява мера

З початку лютого поточного року у місті Маріуполь відбуваються часті вибухи, і місцеві жителі повідомляють про влучання у склади боєкомплектів військових рф та військової техніки. Це підтверджує активність загарбників на території міста.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко наголосив, що ситуація у місті залишається складною, і населення продовжує залишатися під загрозою з боку загарбників. Вони не лише продовжують проводити фільтрацію серед населення, а й перенесли свої логістичні центри за межі міста, щоб зменшити свої втрати та ризики. Однак це не означає, що місто більше не є метою загарбників, і необхідно продовжувати зусилля для захисту місцевих жителів та запобігання подальшим атакам.

Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У Маріуполі було помічено трикутник поверх літери Z.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.

Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відновлювати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спершу захопити Запоріжжя.