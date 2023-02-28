Потери российской армии в Украине на 28 февраля

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, девять бронемашин, три артиллерийских системы и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 149 240 (+550) человек ликвидировано;

танков — 3388 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 6 630 (+9) ед;

артиллерийских систем — 2 383 (+3) ед;

РСЗО — 478 (+3) ед;

средств ПВО — 247 (+0) ед;

самолетов — 300 (+0) ед;

вертолетов — 288 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 252 (+4) ед;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, американский Институт изучения войны отметил, что новое большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, вероятно, начнется весной 2023 года.

Фото: Генштаб