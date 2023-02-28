Потери российской армии в Украине на 28 февраля

ВСУ уничтожили уже почти 150 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, девять бронемашин, три артиллерийских системы и три ракетных системы залпового огня.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 149 240 (+550) человек ликвидировано;
- танков — 3388 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 6 630 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 2 383 (+3) ед;
- РСЗО — 478 (+3) ед;
- средств ПВО — 247 (+0) ед;
- самолетов — 300 (+0) ед;
- вертолетов — 288 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 252 (+4) ед;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, американский Институт изучения войны отметил, что новое большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, вероятно, начнется весной 2023 года.
Фото: Генштаб