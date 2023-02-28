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ВСУ уничтожили уже почти 150 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

28 февраля 2023 08:15
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Потери российской армии в Украине на 28 февраля
Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 27 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, девять бронемашин, три артиллерийских системы и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 149 240 (+550) человек ликвидировано;
  • танков — 3388 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 630 (+9) ед;
  • артиллерийских систем — 2 383 (+3) ед;
  • РСЗО — 478 (+3) ед;
  • средств ПВО — 247 (+0) ед;
  • самолетов — 300 (+0) ед;
  • вертолетов — 288 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 252 (+4) ед;
  • специальной техники — 230 (+0).

Потери российской армии в Украине за 27 февраля

Напомним, американский Институт изучения войны отметил, что новое большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, вероятно, начнется весной 2023 года.

Фото: Генштаб

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