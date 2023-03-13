ВСУ уничтожили уже почти 160 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери рф за сутки
Число уничтоженных в течение 12 марта российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
-
Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча
-
В четырех районах Киева будут отключать свет, — ДТЭК
-
В Турции жителей предупреждают о разрушительных ураганах и ливнях: чего ожидать
-
В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА
-
Аграрии не спешат покупать топливо к посевной: что произошло
-
Отряды Вагнера наступают: генерал Сырский рассказал про ситуацию в Бахмуте
-
Обстрелы Николаевской области: появились первые подробности атаки
-
Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера: что он сделал
-
Украина ждет неформальной оценки выполнения "кандидатских критериев" от Еврокомиссии в мае
-
Оккупанты обстреляли и атаковали Харьковскую область, ВСУ отразили наступление россиян
Ликвидированные войска рф
За 12 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли восемь танков, пять бронемашин и 16 артиллерийских систем.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 159 800 (+710) человек ликвидировано;
- танков — 3474 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 774 (+5) ед.;
- артиллерийских систем — 2 503 (+16) ед.;
- РСЗО — 493 (+0) ед.;
- средств ПВО — 259 (+0) ед.;
- самолетов — 304 (+0) ед.;
- вертолетов — 289 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1);
- крылатых ракет — 907 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 354 (+6) ед.;
- специальной техники — 251 (+9).
Напомним, что на 11 марта российские журналисты подтвердили гибель 16 774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. В частности, СМИ зафиксировали новый рекорд потерь россии за последние недели.
Фото: Генштаб ВСУ