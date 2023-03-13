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ВСУ уничтожили уже почти 160 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери рф за сутки

13 марта 2023 08:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили множество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 12 марта российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 12 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, пять бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 159 800 (+710) человек ликвидировано;
  • танков — 3474 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 774 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 503 (+16) ед.;
  • РСЗО — 493 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 259 (+0) ед.;
  • самолетов — 304 (+0) ед.;
  • вертолетов — 289 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 354 (+6) ед.;
  • специальной техники — 251 (+9).

Потери армии РФ на 13 марта

Напомним, что на 11 марта российские журналисты подтвердили гибель 16 774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. В частности, СМИ зафиксировали новый рекорд потерь россии за последние недели.

Фото: Генштаб ВСУ

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