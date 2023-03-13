ВСУ уничтожили уже почти 160 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери рф за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили множество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных в течение 12 марта российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 12 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, пять бронемашин и 16 артиллерийских систем.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 159 800 (+710) человек ликвидировано;

танков — 3474 (+8) ед.;

боевых бронированных машин — 6 774 (+5) ед.;

артиллерийских систем — 2 503 (+16) ед.;

РСЗО — 493 (+0) ед.;

средств ПВО — 259 (+0) ед.;

самолетов — 304 (+0) ед.;

вертолетов — 289 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1);

крылатых ракет — 907 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 354 (+6) ед.;

специальной техники — 251 (+9).

Напомним, что на 11 марта российские журналисты подтвердили гибель 16 774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. В частности, СМИ зафиксировали новый рекорд потерь россии за последние недели.

Фото: Генштаб ВСУ