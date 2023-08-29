ЗСУ прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку: окупанти відступають
Українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку
Гуменюк наголосила, що коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна".
"Просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", — підкреслила речниця Сил оборони півдня.
Нагадаємо, 29 серпня у ЗСУ повідомили, що українські війська мають успіх у напрямку Вербового, що на Запоріжжі та закріплюються на досягнутих рубежах.
Своєю чергою, 28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".
А 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.