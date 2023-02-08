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​​​ВСУ снова уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб подтвердил большие потери рф

8 февраля 2023 08:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Потери русской армии на 8 февраля
Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные оккупанты

За 7 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 900 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы, один самолет и один вертолет.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава – около 134 100 (+910) человек ликвидировано;
  • танков — 3 253 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 458 (+15) ед;
  • артиллерийских систем — 2 236 (+4) ед;
  • РСЗО — 461 (+0) ед;
  • средств ПВО — 228 (+1) ед;
  • самолетов — 295 (+1) ед;
  • вертолетов — 285 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 1961 (+3);
  • крылатых ракет — 796 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 112 (+5) ед;
  • специальной техники — 211 (+3).

Напомним, что в течение предыдущих суток, 6 февраля, по информации Генерального штаба, Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1030 российских оккупантов, что является рекордным показателем за время войны, развязанной владимиром путиным против Украины.

Добавим, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, были поражены две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Артиллерия и ракетные подразделения ВСУ за минувшие сутки обстреляли два пункта управления российских войск, один состав боеприпасов и семь районов сосредоточения оккупационных подразделений.

Фото: Генштаб ВСУ

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