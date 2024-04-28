ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Успехи ВСУ на фронте

Украинские защитники продвинулись в районе Велетенского.

"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига", — заявил Сырский.

Остров Нестрига на карте боевых действий. Фото: deepstatemap

Пост Сырского. Фото: скриншот

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский сделал важное публичное заявление по поводу текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.

Также бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.