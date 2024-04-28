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ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области, — Сырский

28 апреля 2024 20:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области, — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Украинские защитники продвинулись в районе Велетенского. 

"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига", — заявил Сырский.

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Остров Нестрига на карте боевых действий. Фото: deepstatemap
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Пост Сырского. Фото: скриншот
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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский сделал важное публичное заявление по поводу текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.

Также бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

война
ВСУ
Украина
Херсонская область
деоккупация Украины
Александр Сырский

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