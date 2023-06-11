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ВСУ освободили поселок Благодатное в Донецкой области

11 июня 2023 12:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ освободили поселок Благодатное в Донецкой области
Украинские военные устанавливают украинский флаг в Благодатном. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.

Об этом сообщила 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша.

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"Славные воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное", — говорится в сообщении.

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Освобожденный населенный пункт на карте. Фото: DeepState

Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились последнему, но не удержали натиска украинских военных. Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российские военные.

"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", — отметили в 68 егерской бригаде.

Напомним, 10 июня, представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.

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