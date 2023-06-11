ЗСУ звільнили селище Благодатне на Донеччині

Українські військові встановлюють український прапор у Благодатному. Фото: скриншот з відео

У неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.

Про це повідомила 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

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"Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне", — йдеться у повідомленні.

Звільнений населений пункт на мапі. Фото: DeepState

Бійці наголосили, що окупанти опирались до останнього, але не втримали натиску українських військових. Окрім того, під час наступальної операції вдалося взяти в полон російських військових.

"Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", — наголосили в 68-й єгерській бригаді.

Нагадаємо, 10 червня речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів.