Контрнаступление ВСУ: защитники освободили поселок в Донецкой области

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
ВСУ освободили населенный пункт Сторожево Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.
Об этом сообщает объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления.
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"Операция началась примерно в 5 утра, мы высадились из своих бронированных машин и начали штурм", — рассказывает один воин о начале военной операции.
И добавляет, что сначала противник пытался сопротивляться, но ВСУ удалось перехватить инициативу.
"Приблизительно было уничтожено порядка 50 человек личного состава и четверо рашистов были взяты в плен", — говорит защитник о потере врага.
Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).
Добавим, что Вооруженные силы Украины достаточно профессионально и продуманно действовали для освобождения села Благодатное в Донецкой области. Оккупанты противились до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.