Контрнаступ ЗСУ: захисники звільнили селище на Донеччині

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині
ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.
Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
Подробиці
"Операція почалася приблизно о 5 ранку, ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм", — розповідає один воїн про початок військової операції.
І додає, що спочатку противник намагався чинити опір, але ЗСУ вдалося перехопити ініціативу.
"Приблизно було знищено порядку 50 осіб особового складу і четверо рашистів було взято в полон", — каже захисник про втрати ворога.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).
Додамо, що Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.