Контрнаступ ЗСУ: захисники звільнили селище на Донеччині

ЗСУ у звільненому селищі на Донеччині. Фото: скриншот

ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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"Операція почалася приблизно о 5 ранку, ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм", — розповідає один воїн про початок військової операції.

І додає, що спочатку противник намагався чинити опір, але ЗСУ вдалося перехопити ініціативу.

"Приблизно було знищено порядку 50 осіб особового складу і четверо рашистів було взято в полон", — каже захисник про втрати ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

Додамо, що Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.