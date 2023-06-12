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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині

12 червня 2023 08:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: захисники звільнили селище на Донеччині
ЗСУ у звільненому селищі на Донеччині. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор. 

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку. 

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"Операція почалася приблизно о 5 ранку, ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм", — розповідає один воїн про початок військової операції. 

І додає, що спочатку противник намагався чинити опір, але ЗСУ вдалося перехопити ініціативу. 

"Приблизно було знищено порядку 50 осіб особового складу і четверо рашистів було взято в полон", — каже захисник про втрати ворога. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

Додамо, що Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.

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