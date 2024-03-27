Остановили на ходу — на Лиманском направлении ВСУ мастерски уничтожили вражескую БМП

Момент уничтожения техники. Фото: скриншот с видео

На Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке 93 ОМБр "Холодный Яр".

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Уничтожение вражеской техники

В бригаде говорят, что приоритетная задача пилотов подразделения Black Raven "Холодный Яр" — остановить и уничтожить вражескую технику, а также не допустить приближения российской пехоты к позициям украинских бойцов.

В подтверждение этому приводят пример того, как на днях на Лиманском направлении воины первым ударом дрона-камикадзе на ходу остановили БМП армии РФ, а вторым эффективно сожгли машину.

На обнародованных кадрах можно, в частности, увидеть, как бронемашину охватил сначала сильный дым, после чего она полностью загорелась.

Напомним, днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.