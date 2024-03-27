Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Остановили на ходу — на Лиманском направлении ВСУ мастерски уничтожили вражескую БМП arrow

Остановили на ходу — на Лиманском направлении ВСУ мастерски уничтожили вражескую БМП

27 марта 2024 11:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Остановили на ходу — на Лиманском направлении ВСУ мастерски уничтожили вражескую БМП
Момент уничтожения техники. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке 93 ОМБр "Холодный Яр".

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники

В бригаде говорят, что приоритетная задача пилотов подразделения Black Raven "Холодный Яр" — остановить и уничтожить вражескую технику, а также не допустить приближения российской пехоты к позициям украинских бойцов.

В подтверждение этому приводят пример того, как на днях на Лиманском направлении воины первым ударом дрона-камикадзе на ходу остановили БМП армии РФ, а вторым эффективно сожгли машину.

На обнародованных кадрах можно, в частности, увидеть, как бронемашину охватил сначала сильный дым, после чего она полностью загорелась.

Напомним, днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.

война
ВСУ
россияне
беспилотники
оккупанты
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом