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Зупинили на ходу — на Лиманському напрямку ЗСУ майстерно знищили ворожу БМП

27 березня 2024 11:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зупинили на ходу — на Лиманському напрямку ЗСУ майстерно знищили ворожу БМП
Момент знищення техніки. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр". 

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням 93-ї ОМБр "Холодний Яр". 

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Знищення ворожої техніки

У бригаді кажуть, що пріоритетне завдання пілотів підрозділу Black Raven "Холодний Яр" — зупинити та знищити ворожу техніку, а також не допустити наближення російської піхоти до позицій українських бійців. 

На підтвердження цьому наводять приклад того, як днями на Лиманському напрямку воїни першим ударом дрона-камікадзе на ходу зупинили БМП армії РФ, а другим — ефективно спалили машину. 

На оприлюднених кадрах можна, зокрема, побачити, як бронемашину охопив спочатку сильний дим, після чого вона повністю загорілася. 

Нагадаємо, днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

Незадовго до цього в Мелітополі вдалося знищити групу окупантів та їхню техніку.

війна
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безпілотники
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війна в Україні

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