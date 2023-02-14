Стало известно, какое оружие ждать от нового "Рамштайна"

Иностранные партнеры согласуют новый пакет военной помощи Украине

Министры обороны антипутинской коалиции сегодня во время встречи на "Рамштайн-9" согласуют новый пакет военно-технической помощи. Также ожидается создание так называемой "авиационной коалиции".

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Можем говорить о расширении военно-технической помощи Украине", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, в частности, речь будет идти о расширении "танковой коалиции", создании материально-технической базы, о подготовке экипажей и техников по обслуживанию боевых машин.

Кроме того, как отметил военный эксперт, не исключено, что на встрече будет обсуждаться вопрос передачи самолетов, создание "авиационной коалиции".

"Для этого политические основания созданы. То есть можно уже переходить к конкретике планирования", — предположил Снегирев.

Он отметил, что участники очередного "Рамштайна" также будут договариваться о том, что нам крайне необходимо: БМП, БТР и средства поражения для ствольной и реактивной артиллерии.

Как Запад помогает Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Отмечается, что политики обсудили оборонные потребности Украины накануне "Рамштайна", который должен пройти 14 февраля.

Также ранее Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине. Вероятно, Джо Байден объявит о ней во время визита в Польшу.

Фото: defense.gov