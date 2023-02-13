Стало відомо, чим Румунія могла збити російський "Калібр" 10 лютого

З'ясувалося, чи могла Румунія збити російську ракету
Румунські сили протиповітряної оборони мали в своєму розпорядженні найсучаснішу зброю для того, щоб 10 лютого збити російську ракету "Калібр", яка пролетіла над їхньою територією. Однак керівництво НАТО вирішило не розхитувати ситуацію.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Румунія стала другою країною НАТО, над територією якої пройшла російська ракета", — сказав Снєгирьов, нагадавши, що перший "ракетний інцидент" стався у Польші.
"Реакція НАТО дійсно дивна. Стримана реакція суперечить самій концепції НАТО. Не виключено, що, скорше за все, була дана команда "спостерігати", — припустив військовий експерт.
За словами Снєгирьова, Румунія свого часу витратила 4,7 мільярда доларів на закупівлю декількох батарей зенітних ракетних комплексів ПРО Patriot. До того ж на території Румунії базується літак Awax, який виявляє на далеких дистанціях потенційні цілі. Цей літак працює разом із системою Patriot.
Що сталося в Румунії
Нагадаємо, що учора, 10 лютого, за інформацією, оприлюдненою Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, дві крилаті ракети "Калібр", випущені військами країни-агресора з фрегату у Чорному морі, о 10:18 перетнули державний кордон України та Молдови.
Після цього, о 10:33, перетнувши кордон Молдови і Румунії, російські "Калібри" увійшли в повітряний простір країни-члена Європейського Союзу і НАТО.
В Інституті вивчення війни інцидент із тимчасовим потраплянням російських ракет у повітряний простір Румунії не призведе до прямого конфлікту росії з НАТО. Цього не бажає перш за все росія.
Фото: DoD News / Flickr