Освобождение Крыма неизбежно, — Чубаров

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Facebook

В Меджлисе крымскотатарского народа прокомментировали ночные взрывы в оккупированном Крыму. Там считают, что все приближает его к освобождению.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал на своей странице в Facebook.

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Около четырех утра в нескольких местах оккупированного Крыма раздавались взрывы. Громче всего было в Феодосии. Местные жители сообщали, что в городе исчез свет, не работал интернет.

"В нескольких районах полуострова, включая город Kefe/Феодосия, российские варвары задействовали ПВО. Над Крымом баражируют дроны", — так написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

И при этом добавил, что освобождение Крыма — неизбежно.

Напомним, в Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она располагается на выезде из Феодосии во Владиславовку.

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, который расположен на административной границе Крыма и Херсонской области. Его повредили утром 29 июля.