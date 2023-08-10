Зверский удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

В среду, 9 августа, оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в ГСЧС и руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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В среду, 9 августа, около 20:00 враг нанес ракетный удар по Запорожью.

"По состоянию на 7:00 10 августа, в результате обстрела погибли три человека. Еще девять человек, из них один ребенок, травмированы", — говорится в сообщении ГСЧС.

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС 1/5 _ 5

Также известно, что спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв.м, которая располагалась на территории церкви. Спасатели провели аварийно-спасательные работы здания магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.

Кроме этого, оккупанты обстреливали Запорожскую область на протяжении всех суток. Всего за минувшие сутки военные РФ нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Оккупанты совершали артобстрелы, били дронами, а также ракетами.

"В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которые оперативно доставлены в лечебное учреждение областного центра", — рассказал Малашко.

Напомним, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза в Дубенском районе, жертв нет.