Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зверский удар по Запорожью: есть погибшие и раненые arrow

Зверский удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

10 августа 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зверский удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 9 августа, оккупанты   ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.    

Об этом сообщили в ГСЧС и руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Обстрелы Запорожья

В среду, 9 августа, около 20:00 враг нанес ракетный удар по Запорожью.

"По состоянию на 7:00 10 августа, в результате обстрела погибли три человека. Еще девять человек, из них один ребенок, травмированы", — говорится в сообщении ГСЧС.

  • Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС
1/5 _ 5

Также известно, что спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв.м, которая располагалась на территории церкви. Спасатели провели аварийно-спасательные работы здания магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.

скриншот

Кроме этого, оккупанты обстреливали Запорожскую область на протяжении всех суток. Всего за минувшие сутки военные РФ нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Оккупанты совершали артобстрелы, били дронами, а также ракетами.

"В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которые оперативно доставлены в лечебное учреждение областного центра", — рассказал Малашко.

скриншот

Напомним, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза в Дубенском районе, жертв нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз