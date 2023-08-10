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Звірський удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені

10 серпня 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Звірський удар по Запоріжжю: є загиблі та поранені
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 9 серпня, окупанти  вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано дев'ять людей, з них одна дитина, ще троє загинуло. Окрім того, ворог обстрілював регіон упродовж всієї доби.   

Про це повідомили в ДСНС та керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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У середу, 9 серпня, близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. 

"Станом на 7:00 10 серпня, в результаті обстрілу загинуло троє людей. Ще дев'ять людей, з них одна дитина, травмовано", — йдеться у повідомленні ДСНС.

  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС
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Також відомо, що рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 12 кв.м, яка розташовувалася на території церкви. Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи будівлі магазину та перевірили інші пошкоджені поруч будівлі.

скріншот

Окрім цього, окупанти обстрілювали Запорізьку область упродовж всієї доби. Загалом, за минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

Окупанти здійснювали артобстріли, били дронами, а також ракетами.

"Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру", — розповів Малашко. 

скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає.

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