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Промедление с оружием для Украины дало России время на сотни миль укреплений, — WP

3 августа 2023 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Промедление с оружием для Украины дало России время на сотни миль укреплений, — WP
Американские боеприпасы с военными США на фоне. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Когда Украина просила о западных танках, Россия только начала строить фортификационные сооружения, как показывали спутниковые снимки. Однако через полгода, когда союзники предоставили наконец технику, были видны сотни миль укреплений РФ из космоса.

Об этом сообщает WP.

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"Если последний год войны что-то и показал, то это то, что подобные колебания дорого обходятся. Это не только лишает украинцев жизней, но и позволяет затяжную, болезненную войну", — отметили в издании.

Начальные укрепления РФ. Фото: скриншот
Укрепление РФ через полгода. Фото: скриншот

Похожая ситуация была, когда Украина просила кассетные боеприпасы у США, но ответ задерживался. Когда Украина получила боеприпасы, "Россия укрепила огромные территории оккупированной восточной и южной Украины, вдоль границы и по всему северному Крыму".

Также издание отмечает, что сейчас возникла такая же проблема — Украина просит ракеты большой дальности, чтобы нанести удар по российским командным пунктам, однако США боятся эскалации.

Тем не менее в издании добавляют, что со временем ракеты большой дальности Украина все же получит и в Вашингтоне это понимают.

"Если последний год конфликта что-то показал, так это то, что такие колебания дорого стоят. Это не только тратит дополнительные украинские жизни, но и делает более вероятным затяжной, острый конфликт", — отметили в WP.

Напомним, что одним из самых сложных вопросов сотрудничества Украины и западных партнеров был вопрос передачи Вооруженным силам Украины атакующего оружия, в частности, танков. Часть из них уже прибыла на фронт, но американские танки Abrams до сих пор не используются ВСУ.

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