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Зволікання зі зброєю для України дало Росії час на сотні миль укріплень, — WP

3 серпня 2023 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зволікання зі зброєю для України дало Росії час на сотні миль укріплень, — WP
Американські боєприпаси з військовими США на тлі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Коли Україна просила про західні танки, Росія тільки почала будувати фортифікаційні споруди, як показували супутникові знімки. Проте, через пів року, коли союзники надали нарешті техніку, було видно сотні миль укріплень РФ з космосу.

Про це повідомляє WP.

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"Якщо останній рік війни щось і показав, то це те, що подібні коливання дорого обходяться. Це не лише позбавляє українців життів, а й уможливлює затяжну, болісну війну", — зазначили в виданні.

Початкові укріплення РФ. Фото: скриншот
Укріплення РФ через пів року. Фото: скриншот

Подібна ситуація була, коли Україна просила касетні боєприпаси у США, але відповідь затримувалася. Коли Україна отримала боєприпаси, "Росія укріпила величезні території окупованої східної та південної України, вздовж кордону та по всьому північному Криму".

Також видання зазначає, що зараз постала така сама проблема — Україна просить ракети великої дальності, щоб завдати удару по російських командних пунктах, однак США бояться ескалації.

Проте в виданні додають, що з часом ракети великої дальності Україна все ж отримає й у Вашингтоні це розуміють.

"Якщо останній рік конфлікту щось показав, так це те, що такі коливання дорого коштують. Це не тільки розтрачує додаткові українські життя, але й робить більш імовірним затяжний, гострий конфлікт", — зазначили в WP.

Нагадаємо, що одним із найскладніших питань у співпраці України та західних партнерів було питання передачі Збройним силам України атакувальної зброї, зокрема, танків. Частина з них уже прибула на фронт, але американські танки Abrams досі не використовуються ЗСУ.

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