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Свозят "гастролеров": россияне готовятся к незаконным выборам на оккупированных территориях

19 августа 2023 06:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Свозят "гастролеров": россияне готовятся к незаконным выборам на оккупированных территориях
Российские солдаты на оккупированной территории. Фото: slovoidilo.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне начали свозить на временно оккупированные территории политтехнологов, наблюдателей, организаторов массовки и пропагандистов. Таким образом захватчики готовятся к проведению псевдовыборов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что россияне не доверяют местным коллаборантам после провала "референдума" и хотят улучшить ситуацию на "выборах".

Для этого на ВОТ прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовки и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК из РФ.

"Основной задачей Москва считает нарисовать явку хотя бы на камеру. Однако даже если не удастся, то тогда будет разыгрываться сценарий "референдума", где отсутствие людей на участках объяснили тем, что "многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день", — пишут в ЦНС.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "беспокоятся за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.

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