Звозять "гастролерів": росіяни готуються до незаконних виборів на окупованих територіях

Російські солдати на окупованій території. Фото: slovoidilo.ua

Росіяни почали звозити на тимчасово окуповані території політтехнологів, спостерігачів, організаторів масовки та пропагандистів. Таким чином загарбники готуються до проведення псевдовиборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що росіяни не довіряють місцевим колаборантам після провалу "референдуму" і хочуть покращити ситуацію на "виборах".

Для цього на ТОТ прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти. Контроль за "виборчим процесом" будуть здійснювати представники російського ЦВК з РФ.

"Основним завданням Москва вважає намалювати явку хоча б на камеру. Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій "референдуму", де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що "багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день", — пишуть в ЦНС.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.