Звозять "гастролерів": росіяни готуються до незаконних виборів на окупованих територіях
Росіяни почали звозити на тимчасово окуповані території політтехнологів, спостерігачів, організаторів масовки та пропагандистів. Таким чином загарбники готуються до проведення псевдовиборів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти звозять "масовку" для проведення псевдовиборів
Повідомляється, що росіяни не довіряють місцевим колаборантам після провалу "референдуму" і хочуть покращити ситуацію на "виборах".
Для цього на ТОТ прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти. Контроль за "виборчим процесом" будуть здійснювати представники російського ЦВК з РФ.
"Основним завданням Москва вважає намалювати явку хоча б на камеру. Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій "референдуму", де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що "багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день", — пишуть в ЦНС.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.