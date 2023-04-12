Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Салютируя и с флагами: британские военные провели украинских защитников на фронт arrow

Салютируя и с флагами: британские военные провели украинских защитников на фронт

12 апреля 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Салютируя и с флагами: британские военные провели украинских защитников на фронт
Вооруженные силы Украины. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинских защитников трогательно провели на фронт британские военные. Украинцы закончили военные учения в Великобритании.

Видео с прощанием британцев опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

Читайте также:

Подробности

"Британские военные салютуют украинским солдатам, следующим на передовую после учений в Великобритании", — говорится в публикации.

На видео можно увидеть группу украинских военнослужащих, которая возвращается домой после прохождения военных учений в Великобритании. Их поразила прощальная церемония со стороны иностранных инструкторов, выстроившихся в шеренгу, воздавая должное украинским солдатам с поднятым флагом Украины.

Напомним, начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может значительно сократиться по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Это связано с тем, что два украинских пилота успешно прошли тестирование в США, и их оценка была очень высокой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB