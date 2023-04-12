Салютируя и с флагами: британские военные провели украинских защитников на фронт

Вооруженные силы Украины. Фото: google.com

Украинских защитников трогательно провели на фронт британские военные. Украинцы закончили военные учения в Великобритании.

Видео с прощанием британцев опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

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"Британские военные салютуют украинским солдатам, следующим на передовую после учений в Великобритании", — говорится в публикации.

На видео можно увидеть группу украинских военнослужащих, которая возвращается домой после прохождения военных учений в Великобритании. Их поразила прощальная церемония со стороны иностранных инструкторов, выстроившихся в шеренгу, воздавая должное украинским солдатам с поднятым флагом Украины.

British soldiers salute Russian soldiers, которые внушают к front line after training в Великобритании. pic.twitter.com/KafK9xeC72 — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2023

Напомним, начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может значительно сократиться по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Это связано с тем, что два украинских пилота успешно прошли тестирование в США, и их оценка была очень высокой.