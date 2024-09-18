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В Сумах пролунали вибухи — в частині міста зникло світло

18 вересня 2024 22:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Сумах пролунали вибухи
Вибух. Ілюстративне фото: Flickr
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Сумах у середу, 18 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Сумах 18 вересня

О 20:45 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.

О 20:48 Повітряні сили України повідомили про пуск КАБ на Сумщину.

Скриншот допису Повітряних сил ЗС
Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 22:02 в Сумах пролунав вибух.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот
Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

О 22:04 в місті пролунав ще один вибух.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот
Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

О 22:25 місцеві ЗМІ повідомили, що в Сумах частково зникло електропостачання.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот
Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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