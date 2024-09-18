В Сумах пролунали вибухи — в частині міста зникло світло
18 вересня 2024 22:14
Вибух. Ілюстративне фото: Flickr
В Сумах у середу, 18 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибухи в Сумах 18 вересня
О 20:45 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.
О 20:48 Повітряні сили України повідомили про пуск КАБ на Сумщину.
О 22:02 в Сумах пролунав вибух.
О 22:04 в місті пролунав ще один вибух.
О 22:25 місцеві ЗМІ повідомили, що в Сумах частково зникло електропостачання.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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