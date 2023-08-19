У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА було знищено вночі
Сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Знищення "шахедів"
Загалом противник випустив 17 ударних дронів з району Курська. Українська ППО працювала у північних та центральних, а також і західних областях.
"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що за минулу добу, 18 серпня, ППО вдалося знищити шість російських БпЛА різних типів та один ударний типу "Ланцет".
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, Росія знову атакувала Україну, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. Також за добу ворог завдав три ракетні та понад 40 авіаційних ударів.
Також ми писали, що вночі 19 серпня Росія обстрілювала Запоріжжя, ймовірно ракетами С-300. У місті лунали вибухи.