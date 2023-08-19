У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА було знищено вночі

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загалом противник випустив 17 ударних дронів з району Курська. Українська ППО працювала у північних та центральних, а також і західних областях.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що за минулу добу, 18 серпня, ППО вдалося знищити шість російських БпЛА різних типів та один ударний типу "Ланцет".

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: t.me/kpszsu

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, Росія знову атакувала Україну, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. Також за добу ворог завдав три ракетні та понад 40 авіаційних ударів.

Також ми писали, що вночі 19 серпня Росія обстрілювала Запоріжжя, ймовірно ракетами С-300. У місті лунали вибухи.