Вибухи у Херсоні 17 вересня — в регіоні не оголошували повітряну тривогу

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 17 вересня. Наразі повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали та низка ЗМІ.

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Вибухи у Херсоні 17 вересня

Сьогодні зранку у Херсоні пролунало кілька потужних вибухів.

Скриншот допису Суспільного

Однак в місті та області повітряна тривога не оголошена. Сигнал сирени лунав лише у Сумській області.

Повітряна тривога в Україні станом на 10:15. Фото: alerts.in.ua

Напередодні Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.