Вибухи у Херсоні 17 вересня — в регіоні не оголошували повітряну тривогу

У Херсоні пролунали потужні вибухи
17 вересня 2024 10:14
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 17 вересня. Наразі повітряна тривога в регіоні не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові канали та низка ЗМІ.
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Вибухи у Херсоні 17 вересня
Сьогодні зранку у Херсоні пролунало кілька потужних вибухів.
Однак в місті та області повітряна тривога не оголошена. Сигнал сирени лунав лише у Сумській області.
Напередодні Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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