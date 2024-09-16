Окупанти атакували Донецьку область — в ОВА показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів є загиблий та багато поранених. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, адміністративних будівель та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Ворог обстріляв населені пункти Покровського району. У Кураховому пошкоджено 12 приватних будинків, а у Мирнограді — адмінбудівлю. Внаслідок атак у Покровську загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Противник пошкодив три інфраструктурні об'єкти і господарчу споруду. У Новоекономічному Гродівської громади зафіксовано пошкодження 15 будинків.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено дві адмінбудівлі і нежитлове приміщення. У Миколаївці поранено три людини, пошкоджено 11 багатоповерхівок, крамницю і дві адмінбудівлі. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено два об'єкти", — розповів Філашкін.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Також окупанти завдавали ударів по Бахмутському районі. У Сіверську зруйновано десять будинків та пошкоджено чотири. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені десять приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Філашкін зазначив, що всього за добу загарбники 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. За його словами, з лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 98 дітей.