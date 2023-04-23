Ігнат розповів, яку кількість ракет може накопичити Росія до осені

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

У Росії зменшується потенціал виробництва зброї для ведення війни. До осені РФ не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до початку масованих обстрілів території України.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Росія буде використовувати будь-які способи і методи накопичення свого потенціалу, зокрема, ракетного озброєння. Те, що вони восени і взимку випустили стільки ракет, їм не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені", — повідомив Ігнат.

За його словами, в умовах санкційних обмежень Російська Федерація буде намагатися отримати додаткові системи з інших країн.

"Те, що їм вдасться накопичити — їм вдасться, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи їм вдасться мати на озброєнні", — додав Ігнат.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.

Також ми писали, Ігнат розповів, що навесні цього року російські окупанти змінили тактику своїх обстрілів. Військові РФ здебільшого атакують території, до яких можуть дістати.

Додамо, країна-терорист переважає Україну в повітрі у 5-6 разів. Для Повітряних сил ЗСУ надзвичайно важливо отримати багатоцільові літаки F-16, які можуть вражати повітряні, наземні та надводні цілі.