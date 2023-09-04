Штурм очима бійця ЗСУ: військові показали кадри атаки в районі Бахмута

Атака українських захисників позицій ворога біля Бахмута. Фото: скриншот

Українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.

Відповідне відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram.

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Штурм позицій ворога біля Бахмута

"Десантуємось вздовж ворожих позицій в районі Бахмута. В ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм продовжується. Оперативна евакуація, перегрупування, і просуваємось далі", — йдеться в дописі під відео.

Зазначається, що бойове завдання виконували військові 2-ї роти 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що за даними Генштабу, росіяни безуспішно намагались наступати на Лиманському (Луганська обл.) та на Авдіївському (Донецька обл.) напрямках. Також сили оборони стримують окупантів на Мар’їнському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.

Додамо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на укріплення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу і третю витратили ще менше — по 20%. Наразі наступ українських військових триває.