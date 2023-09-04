Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Штурм очима бійця ЗСУ: військові показали кадри атаки в районі Бахмута arrow

Штурм очима бійця ЗСУ: військові показали кадри атаки в районі Бахмута

4 вересня 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Штурм очима бійця ЗСУ: військові показали кадри атаки в районі Бахмута
Атака українських захисників позицій ворога біля Бахмута. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.

Відповідне відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram.

Читайте також:

Штурм позицій ворога біля Бахмута

"Десантуємось вздовж ворожих позицій в районі Бахмута. В ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм продовжується. Оперативна евакуація, перегрупування, і просуваємось далі", — йдеться в дописі під відео. 

Зазначається, що бойове завдання виконували військові 2-ї роти 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що за даними Генштабу, росіяни безуспішно намагались наступати на Лиманському (Луганська обл.) та на Авдіївському (Донецька обл.) напрямках. Також сили оборони стримують окупантів на Мар’їнському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.

Додамо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на укріплення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу і третю витратили ще менше — по 20%. Наразі наступ українських військових триває. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Майбутній міністр оборони: що відомо про Рустема Умєрова

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз