ВСУ вдарили по складах з боєприпасами в окупованому Маріуполі — фото

Наслідки атаки ЗСУ. Фото: Радіо Свобода

В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по складах з боєприпасами в Маріуполі. Знімки свідчить про велику площу поширення вогню.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" у вівторок, 17 вересня.

Читайте також:

Знищення складів із БК у Маріуполі

На знімках видно наслідки вибухів і пожеж на трьох різних локаціях на околицях Маріуполя. Згідно з фото та свідченнями очевидців, деякі з ударів відбулися ще 13 вересня, інші — вночі 16 вересня.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя на Донеччині.