ВСУ ударили по складам с боеприпасами в оккупированном Мариуполе.

Последствия атаки ВСУ. Фото: Радио Свобода

В сети появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по складам с боеприпасами в Мариуполе. Снимки свидетельствуют о большой площади распространения огня.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" во вторник, 17 сентября.

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На снимках видны последствия взрывов и пожаров на трех разных локациях в окрестностях Мариуполя. Согласно фото и свидетельствам очевидцев, некоторые из ударов произошли еще 13 сентября, другие ночью 16 сентября.

Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя Донецкой области.