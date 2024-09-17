ВСУ ударили по складам с боеприпасами в оккупированном Мариуполе.

В сети появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по складам боеприпасов в Мариуполе
17 сентября 2024 22:43
Последствия атаки ВСУ. Фото: Радио Свобода
В сети появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по складам с боеприпасами в Мариуполе. Снимки свидетельствуют о большой площади распространения огня.
Об этом сообщило издание "Радио Свобода" во вторник, 17 сентября.
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На снимках видны последствия взрывов и пожаров на трех разных локациях в окрестностях Мариуполя. Согласно фото и свидетельствам очевидцев, некоторые из ударов произошли еще 13 сентября, другие ночью 16 сентября.
Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя Донецкой области.
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