Вибухи в Одеській області зранку 21 липня: ракети на регіон

Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com

В Одеській області лунають вибухи зранку, 21 липня. Попередньо, відбулися пуски ракет у бік регіону. Крім того, повітряну тривогу на Одещині оголошували кілька разів за ніч.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі зранку 21 липня

Оновлено 04:37. В Одеській області чути повторні вибухи. Попередньо, регіон обстрілюють ракетами.

Оновлено 04:47. На Одещині досі зберігається повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 21 липня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Також ми повідомляли, що вночі, 21 липня, було чути вибухи в Одеській області. За попередньою інформацією, відбувся запуск ракет в бік області.

Додамо, що під ранок 21 липня близько 4-ї години Україною знову почала ширитися повітряна тривога. Наразі "червоними" лишаються східні області. Також є загроза ракетної атаки.