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Мапа повітряних тривог "червоніє": загроза ракетного удару

21 липня 2023 04:02
оновлено: 04:06
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зранку 21 липня: загроза ракетного удару
Ракета летить у повітрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під ранок 21 липня близько 4-ї Україною знову почала ширитися повітряна тривога. Наразі "червоними" лишаються східні області. Також є загроза ракетної атаки.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:05. В Україні в низці центральних та східних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для "червоних" областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

 

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