Повітряна тривога зранку 21 липня: загроза ракетного удару

Ракета летить у повітрі. Фото: google.com

Під ранок 21 липня близько 4-ї Україною знову почала ширитися повітряна тривога. Наразі "червоними" лишаються східні області. Також є загроза ракетної атаки.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:05. В Україні в низці центральних та східних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для "червоних" областей.