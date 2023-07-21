Повітряна тривога зранку 21 липня: загроза ракетного удару

Мапа повітряних тривог "червоніє": загроза ракетного удару
21 липня 2023 04:02
оновлено: 04:06
Ракета летить у повітрі. Фото: google.com
Під ранок 21 липня близько 4-ї Україною знову почала ширитися повітряна тривога. Наразі "червоними" лишаються східні області. Також є загроза ракетної атаки.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 04:05. В Україні в низці центральних та східних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для "червоних" областей.