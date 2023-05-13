У тимчасово окупованому Луганську вибухи, — росЗМІ

РосЗМІ повідомили про вибухи в тимчасово окупованому Луганську. Фото: російські медіа

Російські ЗМІ зазначають, що в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Це вже вдруге за два дні, над містом — чорний дим.

Про це пишуть росЗМІ.

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Пропагандистські канали зазначають, що начебто приліт був у поселенні Ювілейний. Поки що, на щастя, без постраждалих.

Як повідомляється, в деяких будинках, ймовірно, повибивало вікна. До вибуху в місті звучала повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час чергових вибухів у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня. У мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.

Сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.