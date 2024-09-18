Обстрел Украины 18 сентября - силы ПВО сбили 46 "шахедов"

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб

В ночь на 18 сентября 2024 года российские захватчики нанесли удар по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также они применили 52 ударных беспилотника, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 46.

Об этом сообщили в Воздушных силах в среду, 18 сентября.

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Атака на Украину 18 сентября

"К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА", — сообщили военные.

Также из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины пять БПЛА были локационно потеряны. Еще один вражеский ударный беспилотник полетел обратно в Россию.

Кроме того, в результате противодействия управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых врагом целей. Имеются повреждения сельскохозяйственной техники. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.