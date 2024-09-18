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В Сумах прогремели взрывы — в части города пропал свет

18 сентября 2024 22:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Сумах раздались взрывы
Взрыв. Иллюстративное фото: Flickr
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Сумах в среду, 18 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Сумах 18 сентября

В 20:45 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

В 20:48 Воздушные силы Украины сообщили о пуске УАБ в Сумскую область.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВС
Скриншот сообщения Воздушных сил ВС

В 22:02 в Сумах раздался взрыв.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В 22:04 в городе произошел еще один взрыв.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В 22:25 местные СМИ сообщили, что в Сумах частично исчезло электроснабжение.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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