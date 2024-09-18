В Сумах раздались взрывы

В Сумах прогремели взрывы — в части города пропал свет
18 сентября 2024 22:14
Взрыв. Иллюстративное фото: Flickr
В Сумах в среду, 18 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрывы в Сумах 18 сентября
В 20:45 в Сумской области объявили воздушную тревогу.
В 20:48 Воздушные силы Украины сообщили о пуске УАБ в Сумскую область.
В 22:02 в Сумах раздался взрыв.
В 22:04 в городе произошел еще один взрыв.
В 22:25 местные СМИ сообщили, что в Сумах частично исчезло электроснабжение.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
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