РЛС Воронеж ДМ, характеристики, завдання, атаки дронів на російські станції

Антена РЛС "Воронеж-ДМ", яка стала об’єктом атаки дронів. Фото: росЗМІ

Війна уже регулярно зачіпає не тільки окуповані Російською Федерацією регіони України, а і власне територію країни-агресора. 23 травня росіяни заявили про атаку дронів на територію військової частини біля міста Армавір Краснодарського краю. Що за секретний об’єкт розташований на території цієї частини і яку роль він відіграє у нинішній російсько-українській війні — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Атака на "Воронеж" під Армавіром

Атаки безпілотних літальних апаратів на об’єкти на території Російської Федерації стали уже буденною справою. Як і успіхи цих дронів під час ударів по важливих (іноді — стратегічно важливих) об’єктах як військового, так і економічного значення.

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23 травня російські ЗМІ повідомили про чергову атаку безпілотників на одну із військових частин російської армії. Йдеться про територію військової частини №41003, вона ж — 818-й окремий радіотехнічний центр.

Цей центр розташований біля міста Армавір Краснодарського краю, в селищі Глубокий. А головним об’єктом на території цього центру є надгоризонтна радіолокаційна станція раннього виявлення "Воронеж-ДМ". Що ж такого важливого у цьому об’єкті, що він став об’єктом зацікавлення безпілотників?

Техніка ХХІ століття

Російська армія використовує велику кількість напрацювань радянських часів – це і танки, і стратегічні бомбардувальники, протягом повномасштабної війни дійшло навіть до техніки 50-х років минулого століття. Використовують росіяни й радіотехнічні об’єкти, створені ще в часи Холодної війни, про які ми згадаємо нижче. Але радіолокаційна станція "Воронеж-ДМ" — це до певної міри унікальний випадок.

Бо ця система (до якої входить ціла низка об’єктів метрового, дециметрового та сантиметрового діапазонів) створена не просто в пострадянський час, а уже в ХХІ столітті, в путінській Росії. Конкретно – концерт "РТИ Системы" почав роботу над системою радіолокаційних станцій "Воронеж" 2005 року, після того, як Володимир Путін укріпив свою владу.

А з 2006-го ці станції почали свою роботу – як повідомлялося, для виконання двох основних завдань. Перше не має прямого відношення до військової галузі — це контроль над космічним простором. А от друге – це попередження про можливий ракетний напад з боку імовірних ворогів (на той момент Північноатлантичний альянс уже знову став сприйматися в Кремлі вороже).

Що таке система "Воронеж"

Система "Воронеж" складається із цілої низки об’єктів у різних регіонах Російської Федерації. Першою стала станція метрового діапазону "Воронеж-М", зведена на півночі РФ, у Ленінградській області — замість втраченої після розпаду СРСР станції "Скрунда-1" у Латвії.

А от другою стала якраз станція дециметрового діапазону "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї. Перший сегмент цієї станції був введений у експлуатацію 2009 року, другий — перед самим початком російського вторгнення, 2013-го. Ця станція також стала компенсацією втрачених радянських потужностей — замінивши РЛС "Дніпро", яка була розташована у Севастополі, та Габалинську РЛС у Азербайджані.

Станція в селищі Глубокий працює на південному та південно-західному напрямку, контролюючи, зокрема, повітряний простір Південної Європи, аж до африканського узбережжя Середземного моря. Тобто і акваторію самого Середземного моря, де базується Шостий флот військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Атаки на російські РЛСки

Після атаки дронів на території військової частини, де розташовані дві дециметрові антени системи "Воронеж-ДМ", розпочалася пожежа. Про збитки та загиблих-поранених російські медіа не повідомляють, але, зважаючи на фіксування самого факту пожежі — антени принаймні на деякий час виведені з ладу.

Це не перша атака безпілотників на радіолокаційні об’єкти на території Російської Федерації. Так, у квітні дрони долетіли аж до території Республіки Мордовія і завдали удару по загоризонтній радіолокаційній станції 29Б6 "Контейнер". Цей об’єкт, збудований ще в часи Холодної війни, дозволяє російській армії контролювати фактично усю територію України, крім невеличкої смуги на сході, біля кордону з РФ — звідки, очевидно, і прилетіли безпілотники.

Тоді ж дрони, за інформацією ЗМУ, одного із підрозділів Служби безпеки України, завдали удару по мобільних радіолокаційних системах "Небо-У", які окупаційна армія не ризикнула завезти на територію України — і тримала у Брянській області. Втім, це не завадило українцям успішно знешкодили і ці РЛСки.

Росія під ядерною загрозою

Як бачимо, полювання на російську систему протиракетного попередження відбувається цілком системно. І полювання це успішне — доказом чому є різка реакція на ці атаки кремлівського керівництва. Причина тут зрозуміла – Росія, провокуючи Захід, боїться можливого ядерного конфлікту з країнами НАТО.

А без цих радіотехнічних систем, які дозволяють відслідковувати запуск і політ ракет із ядерними боєголовками, російська армія фактично залишається сліпою. І цілком очевидно програє у ядерній війні — що означатиме катастрофічні руйнування у ключових містах РФ, по яких, цілком очевидно, можуть бути завдані такі удари.

Тож, розпочавши війну проти України, на третій рік повномасштабної агресії Російська Федерація постала перед серйозною проблемою, яка може обернутися для неї справжньою геополітичною катастрофою. А механізмом успіху стали звичайні бойові дрони, які раніше не розглядалися як серйозна зброя у нинішній війні.